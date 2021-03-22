الشلف: العثور على جثة مراهق بمصدق

تدخلت مساء اليوم مصالح الحماية المدنية التابعة لوحدة المرسى لأجل إجلاء جثة تلميذ في السنة الثالثة متوسط.

وعثر على جثة التلميذ البالغ من العمر16 سنة معلقة بسلك كهربائي في بوابة جدار نابع لبناية طور الإنجاز ببلدية مصدق.

في وقت قامت فيه مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق معمق للوقوف على أسباب هذه الوفاة التي تمت في ظروف غامضة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تعد الثامية من نوعها في ظرف 24 ساعة، حيث تم مساء أمس العثور على شابة تبلغ من العمر 19سنة مع معلقة بحبل داخل فناء منزلها على مستوى منطقة البوهنيين ببلدية بني راشد.