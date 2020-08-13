الشلف: العثور على جثث الحراڨة الأربعة المفقودين بسواحل المرسى

تم اليوم الخميس العثور على 3 جثث تعود حسب مصارنا للحراڨة الذين كانوا في تعداد المفقودين منذ إنقلاب القارب الذي كان يقلهم بسواحل المرسى ليلة السبت الفارط.

ووفق مصادر النهار أولاين فإن شباب متطوعين وصيادين قد رافقوا أهالي المفقودين في رحلة بحث إمتدث إلى سواحل مستغانم أين تم ليلة أمس العثور على جثة المفقود المدعو مرسلي امعمر الذي ينحدر من بلدية الهرانفة.

وبعد مواصلة البحث تم اليوم العثور على جثتي الشقيقين بن منصور زوبير وبن منصور أمعمر اللذان ينحدران من بلدية الهرانفة.

فيما تم العثور على جثة المفقود الرابع المدعو بلهاشمي أيمن الذي ينحدر من بلدية المرسى.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن شهود عيان من الذين حضروا عملية البحث أكدوا للنهار أولاين بأن الجثث التي تم العثور عليها اليوم بسواحل مستغانم في درجة متقدمة من التعفن.