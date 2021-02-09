الشلف: العثور على شاب مشنوق بجذع شجرة بحي السلام

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الشلف: العثور على شاب مشنوق بجذع شجرة بحي السلام
بقلم رشيد مشورب

تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية الشلف، من اجل نقل جثة شاب عثر عليه جثة هامدة ومعلقا بشجرة بحي السلام.

استيقظ سكان حي السلام ببلدية الشلف على الساعة 07 سا و40 د على وقع حادثة أليمة، تتمثل في انتحار شاب.

وينحدر الشاب من إحدى بلديات دائرة الشلف ويبلغ من العمر 26 سنة وجد مشنوقا بواسطة سلك كهربائي معلق بشجرة .
عملية التحقيق في ملابسات الحادث تمت مباشرتها من طرف المصالح المختصة.

كما تم تحويل جثة الضحية من طرف عناصر الحماية المدنية بالشلف إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بأولاد محمد.


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