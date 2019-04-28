الشلف.. العثور على طفل حديث الولادة ببوزغاية

تمكنت مصالح الدرك الوطني، ببوزغاية في الشلف، من العثور على طفل حديث العهد، حسبما أورده بيان لذات المصالح اليوم الأحد.

وأفاد ذات البيان، أن القضية تعود وقائعها إلى يوم 26/04/2019 على الساعة الثانية و النصف “14:30” زوالا.

أين تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوزغاية مكالمة هاتفية من طرف المساة “ب – ط” البالغة من العمر 60 سنة،

مفادها العثور على طفل حديث العهد بالولادة “جنس ذكر” قيد الحياة، بالمكان المسمى بقعة المزارعة بلدية بوزغاية “الشلف”.

على الفور تم تشكيل دورية لأفراد الفرقة و التنقل إلى عين المكان أين وجدوا المعنية رفقة الرضيع، والتي بدورها أكدت

أنها عثرت عليه مرميا على الأرض “حافة الطريق”، أثناء توجهها مشيا إلى مسكنها العائلي .

ليتم تقديم الإسعافات الاولية للطفل الذي كان في حالة مزرية بعين المكان ليتم نقله على جناح السرعة الى المؤسسة الاستشفائية ببوزغاية.

فرقة الدرك الوطني ببوزغاية فتحت تحقيق حول القضية لكشف هوية الفاعل”ين” وتقديمهم أمام الجهات القضائية .