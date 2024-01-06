الشلف.. العثور على 4 جثث وانقاذ 3 اشخاص ضمن شبكة لـ”الحرقة” بسيدي عبد الرحمان

تمكنت مصالح أمن ولاية الشلف، ممثلة بشرطة المرسى، من توقيف 7 أشخاص ينحدرون من بلديات مختلفة بولاية الشلف، كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر .

وتمت عملية الإطاحة بالمشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 40 سنة، بعد فتح تحقيق تحت إشراف النيابة المختصة.

وذلك على خلفية العثور على جثث أربعة أشخاص من بينهم إمرأة بعرض البحر من طرف حراس السواحل وإنقاذ 3 أخرين مرشحين للهجرة بطريقة سرية عبر سواحل سيدي عبد الرحمان بالشلف، شهر ديسمبر 2023 المنصرم.

وأفضت التحريات المعمقة المدعمة بإجراءات تمديد الإختصاص و تفتيش مساكن ، إلى الوصول لشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية.

والإطاحة بـ7 أشخاص من أعضائها و تحديد هوية 7 أخرين شركاء لهم ، لازالت الأبحاث متواصلة لتوقيفهم ، مع كشف أسلوبهم الإجرامي المنتهج الذي كان يستند على التخطيط وتقسيم الأدوار في إطار جماعة إجرامية منظمة .

المشتبه بهم أنجز ضدهم ملف جزائي عن قضية جناية تهريب البشر ضمن جماعة إجرامية منظمة لأكثر من شخص والهجرة الغير شرعية، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة تنس للنظر في قضيتهم .