الشلف: الـ BRI تضبط قرابة 4 آلاف قرص مهلوس وتسترجع 238 مليون سنتيم

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن ولاية الشلف خلال عمليتين متفرقتين، من وضع يدها على نشاط اشخاص خطيرين مختصين في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

كما تم حجز كمية هامة من بريغابالين 300 ملغ قدرها 3862 كبسولة، بعد عملية مداهمة وتفتيش قانونية لمسكن مروج خطير بحي الاخوة عباد بالشلف .

وأسفرت عمليات متابعة وترصد تحركات المشتبه فيه والبالغ من العمر27 سنة الذي كان في حالة فرار، عن توقيفه مموها داخل مسكنه بلباس نسائي ( حجاب) محاولا التهرب من قبضة عناصر الفرقة التي ضبطت خلال العملية مبلغ مالي يقدر باكثر من 238 مليون سنتيم من عائدات نشاطه الاجرامي الذي كان يمونه به مشتبه به اخر لا زالت الابحاث جارية لتوقيفه .

ووفق ذات البيان سجلت ذات المصالح في عملية مماثلة بعد عمل استعلاماتي ميداني دقيق حول نشاط مشبوه في ترويج المؤثرات العقلية بمدينة الشطية بالشلف ، نجح افراد الفرقة في ضبط و حجز 1920 قرص مهلوس من نوع بريغابالين اجنبية المنشأ ، بعد مداهمة مسكن مشتبه فيه يتواجد في حالة فرار كان يستغله في تخزين هذه المواد لغرض اعادة ترويجها .

المشتبه بهم، أنجز ضدهم ملفات جزائية، أحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة الشلف، عن جنحة الحيازة ، التخزين والاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية حسب ذات المصدر .