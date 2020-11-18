الشلف: الفلاحون يعارضون إستئناف نشاط حرق النفايات الطبية بأولاد بن عبد القادر

خرج اليوم فلاحو منطقة بني وعزان على مستوى بلدية أولاد بن عبد القادر عن صمتهم ليطالبوا بتدخل السلطات الولائية وعلى رأسها والي الشلف لخضر سداس بغرض إيفاد لجنة تحقيق للوقوف عن المخاطر و الأضرار التي طالت عائلائتهم وإنتاجهم الفلاحي خلال الفترة الأخيرة بسبب مخلفات نشاط المشروع الخاص بحرق النفايات الطبية.

وحسب تصريحات هؤلاء لالنهار أونلاين فإن مشروع حرق النفايات الطبية قد تم إنجازه بمحاذاة منطقة سكنية فلاحية بطريقة مخالفة للقانون بالنظر إلى المواد السامة منبعثة منه ناهيك عن النفايات التي تم ردمها بطريقة عشوائية قبل تحللها وإختلاطها بمياه الأبار وحتى سد سيدي يعقوب قبل تجميد نشاطه من قبل الوالي السابق ،

هذا كما أشار هؤلاء الفلاحون في معرض شكواهم إلى وجود سكنات تفصلها عن المشروع 50 م ما يجعلها عرضة لخطر الأمراض وخاصة في ظل ظهور بعض الأعراض المرضية على أبنائهم وكبار السن ، الحالة التي تتطلب تدخل أصحاب القرار لتوقيف نشاط هذه المحرقة وتحويلها إلى أرضية خالية من السكان.

يحدث هذا في وقت عارض فيه هؤلاء الفلاحون إستئناف نشاط هذا المشروع بعد أن تم تجميده من قبل الوالي السابق بناء على تقرير اللجنة الولائية التي زارت مناطق الشراقة و القلالوة وبني وعزان بأولاد بن عبد القادر خلال الأشهر الأخيرة.