الشلف: القافلة الوطنية لتحسيس الفلاحين تجوب مناطق الظل بالهرانفة

إنطلقت اليوم القافلة الوطنية لتحسيس فلاحي مناطق الظل من منطقة الشط ببلدية أبو الحسن قبل إنتقالها إلى منطقة الخنانسة ببلدية الهرانفة.

أين تم الإستماع إلى إنشغالات فلاحي المنطقة بغرض نقلها إلى الوزارة الوصية.

وتشرف على هذه القافلة الوطنية التحسيسية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف.

على أن تجوب مختلف مناطق الظل على المستوى الوطني في خطوة تهدف إلى رصد إنشغالات الفلاحين في الميدان.

وذلك من خلال الوقوف على أبرز مناطق الظل من أجل إيصال المعاناة و العراقيل التي تعترض قاطنيها.