الشلف: القبض على سارق النحاس بأولاد فارس

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فارس ولاية الشلف، ليلة أمس من توقيف شخص عشريني محل سرقة كوابل نحاسية لغرض بيعها لصاحب حظيرة الخردوات ببلدية أولاد فارس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بناءا على معلومات واردة إلى الفرقة المختصة. مفادها شخص يقود سيارة سياحية نوع بيجو 504 مغطاة، يحمل على متنها كوابل نحاسية.

وباشرت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني التحقيق في القضية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل الإيقاع بالمشتبه فيه ووضع حد لنشاطه الإجرامي.

وأضاف البيان أنه تم توقيف السيارة على مستوى الطريق الولائي رقم 63 الرابط بين الطريق 19 وبقعة القطايبية. حيث تم العثور بالصندوق الخلفي على كوابل نحاسية بطول 342 متر بوزن 50 كلغ. ليتم توقيف المشتبه فيه وإقتياده إلى مقر الفرقة للإستكمال الإجراءات القانونية معه.

وسيتم تقديم المعني أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف. بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية، ووضع المركبة والكوابل النحاسية بالمحشر إلى غاية صدور أمر قضائي.