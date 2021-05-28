الشلف: الكلاب الضالة تفترس 20 رأسا من الغنم لأحد الموالين بعين أمران

تسبب هجوم شنّه عدد من الكلاب الضالة، في إفتراس قطيع من الغنم يتكون من 20 رأسا لأحد الموالين بدوار أولاد عين الناس ببلدية عين أمران في الشلف.

الحادثة خلّفت رعبا وسط مواطني وموالي المنطقة، في وقت ناشد فيه الموال الذي تعرضت ماشيته للهلاك بسبب الكلاب الضالة. بتدخل السلطات بغية تعويضه على الخساار التي لحقت به.

وحسبما صرح به الممثل البلدي لجمعية حماية المستهلك بعين أمران “للنهار أونلاين”. فإن إنتشار الكلاب الضالة بالمنطقة أصبح يهدد الحيوانات وحتى البشر. ما يتطلب تنظيم حملة عاجلة للقضاء عليها في أقرب الأجال.