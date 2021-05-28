الشلف: الكلاب الضالة تفترس 20 رأسا من الغنم لأحد الموالين بعين أمران

تسبب هجوم شنه عدد من الكلاب الضالة، في إفتراس قطيع من الغنم يتكون من حوالي 20 رأسا لأحد الموالين. بالقرب من إحدى المفارغ العمومية بدوار أولاد عين الناس ببلدية عين أمران في الشلف.

الحادثة خلفت من الرعب وسط مواطني وموالي المنطقة، في وقت ناشد فيه الموال المدعو سليماني إسماعيل الذي تعرضت ماشيته للهلاك بسبب الكلاب الضالة. بتدخل السلطات بغية تعويضه على الخساائر التي إلحقت به.

وحسب ما جاء في تصريح الممثل البلدي لجمعية إرشاد المستهلك السلامة بعين أمران للنهار أونلاين. فإن إنتشار الكلاب الضالة بالمنطقة أصبح يهدد الحيوانات وحتى البشر، ما يتطلب تنظيم حملة عاجلة للقضاء عليها في أقرب الأجال.