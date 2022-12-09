الشلف: اللجنة المكلفة بجرد المواقع الأثرية تحط الرحال بمجاجة

شرعت اليوم، اللجنة التقنية المكلفة بجرد وتحيين المواقع الأثرية في تنفيذ خرجات ميدانية إلى المناطق التي تم تحديدها من قبل القائمين على مديرية الثقافة والفنون لولاية الشلف، إلى جانب إدارة المتحف العمومي الوطني عبد المجيد مزيان.

و حسب مصادر النهار أونلاين، فإن هذه الخرجات جاءت بعد سلسلة الإجتماعات المنظمة في إطار مشروع جرد وتحيين المواقع الأثرية، في وقت كانت فيه أول خرجة إلى بلدية الأبيض مجاجة التابعة لدائرة أولاد فارس، و بالتحديد منطقة الحاسي شمال مقبرة النخلة الواقعة على بعد حوالي 06 كلم شمال مقر البلدية المذكورة.

في وقت كشفت عملية التحري 𝑳𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 عن إنتشار العديد الدلائل والقرائن على سطح الأرض التي تشير إلى وجود مواقع أثرية بالمنطقة، في إنتظار ما ستكشفه الخرجات الميدانية القادمة.