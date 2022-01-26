الشلف: المجاهد كرفي قطيب محمد في ذمة الله

توفي اليوم، المجاهد كرفي قطيب عن عمر يناهز 86 سنة بأولاد فارس بولاية الشلف بعد صراع دام لعدة أشهر مع المرض.

حيث تم تشييع جنازة المرحوم، ظهر اليوم على مستوى مقبرة سيدي الهواري ببلدية أولاد فارس بحضور أقاربه وعدد من رفاقه إبان الثورة التحريرية وجمع من مواطني المنطقة.

ويعد المرحوم من أبرز شهداء المنطقة حيث حكم عليه المستعمر الفرنسي بالإعدام عام 1958، كما تم إلقاء القبض عليه والزج به في السجن أين تعرض للتعذيب بسبب نضاله ومشاركته في عمليات ضد الجيش الفرنسي.