الشلف: المجاهد محمد نمّار المدعو محمد الصغير في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، المجاهد محمد الصغير نمار، الساكن حي الثورة بلدية وادي الفضة عن عمر ناهز 88 سنة.

يذكر أن الفقيد إلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 حيث كان محافظا سياسيا وأحد أفراد كتيبة الكريمية بالولاية الرابعة تاريخيا .

وللفقيد مشاركات في عدة معارك لا تزال مخلدة في ذاكرة تاريخ المنطقة على غرار معارك باب البكوش وكذا معركة بني بوستور و التي كان الفقيد يحرص على إحياء ذكرى وقوعها كل سنة.

وولد المجاهد محمد الصغير نمار سنة 1936 بضواحي بني بوعتاب بولاية الشلف، علما أن عائلته قدمت 12 شهيدا و24 مجاهدا إبان حرب التحرير.

فيما قام المجاهد الراحل بإصدار في سنة 2016 كتاب ( مذكرات من الونشريس ) الذي يضم شهاداته بخصوص البطولات و التضحيات التي حققها رفقة أفراد كتيبة الكريمية بالولاية الرابعة تاريخيا.

ووري جثمان الفقيد الثرى مساء اليوم الأحد، بعد صلاة العصر بمقبرة سيدي اعمر ببلدية وادي الفضة ولاية الشلف.