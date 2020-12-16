الشلف: المدير العام الحماية المدنية يشرف على تمارين إختبار جاهزية فرق التدخل الأولي

أشرف مساء اليوم الأربعاء المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف على إنطلاق التمارين التطبيقية على مستوى التجمع الجهوي لفرق الدعم والتدخل الأولي في حالة حصول كارثة بالشلف.

أين حضرت فرق التدخل من 6 ولايات للمشاركة في هذا التجمع الذي تشرف على تنظيمه المديرية العامة للحماية المدنية ويتعلق الأمر بكل من ولايات ، الشلف ، عين الدفلى ، المدية ، غليزان ، تيسمسلت ومستغانم.

في ذات السياق أكد العقيد بوعلام بوغلاف على ضرورة رفع جاهزية فرق التدخل والدعم والتنسيق العملياتي تحسبا لحصول أي كارثة ، كما أشار إلى النتائج الإيجابية المحققة بفضل إشراك الكشافة الإسلامية الجزائرية و الهلال الأحمر الجزائري

فضلا عن المتطوعين المستفيدين من التكوين في إطار حملة مسعف لكل عائلة والذين يبلغ عددهم 140 ألف متطوع على المستوى الوطني منهم 3200 عون متطوع

هذا ، كما حضر المدير العام للحماية المدنية تمارين تطبيقية حول الإنقاذ تحت الردوم إعتمادا على سيناريو تم إعداده لهذا الغرض يتمثل في زلزال عنيف يضرب ولاية الشلف بشدة 6.2 درجة على سلم ريشتر أحدث خسائر بشرية ومادية ، في تم فيه البحث عن المفقودين و إنقاذهم.

قصد إختبار مدى الجاهزية وفعالية الوسائل البشرية و المادية المستعملة فضلا عن إختبار مدى تحكم الأوعوان في الوسائل والتنسيق العملياتي بين مختلف الفرق المتدخلة.

إلى جانب إستخدام التكنولوجيات الحديثة في تسيير الأزمات من إستحداث منصة رقمية تمكن من إستغلال المعلومات العملياتية بصفة دقيقة وآنية.