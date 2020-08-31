الشلف: المستفيدون من السكنات الإجتماعية يحتجون على تأخر مشروع التهيئة بالهرانفة

إحتج اليوم الإثنين عشرات المستفيدين من حصة 156 وحدة سكنية ذات الطابع الإجتماعي ببلدية الهرانفة للمطالبة بتدخل والي الولاية مسعود جاري قصد التكفل بإنشغالهم المتمثل أساسا في تأخر مشروع التهيئة الخارجية للسكنات التي إستفادوا منها عام 2012.

وحسب تصريحات بعض المحتجين فإن المستفيدين المحتجين لم يستملوا إلى يومنا هذا مفاتيح شققهم التي إنتهت بها الأشغال منذ سنوات.

وذلك بسبب عدم تهيئة مسالك الحي المذكور على الرغم من الوعود الكثيرة التي تلقوها من قبل السلطات المحلية على مستوى البلدية والدائرة.