الشلف: المستفيدون من السكن يطالبون بالإفراج عن القائمة النهائية بوادي قوسين

طالب اليوم المستفيدون من حصة 110 وحدة سكنية ذات الطابع الإبجاري العمومي بمنطقة الدومية على مستوى بلدية وادي قوسين بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس قصد فتح تحقيق في قضية تأخر السلطات الإفراج عن القائمة النهائية للمستفيدين من المشروع السكني الذي إنتهت به الأشغال منذ أشهر

في ذات السياق تحدث هؤلاء المستفيدون بمرارة عن المعاناة الكبيرة التي يتخبطون فيها جراء الضيق الذي تعيشه عوائلهم منذ سنوات.

في وقت لا تزال فيه الجهات الوصية تتماطل حسبهم وتكتفي بالوعود في الإفراج عن القائمة النهائية بعد الفصل في الطعون المرفوعة إلى اللجنة الولائية الناجمة عن القائمة الأولية للمستفيدين المفرج عنها منذ عام.