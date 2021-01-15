الشلف: المستفيدون من 60 مسكن ترقوي مدعم يطالبون بالمفاتيح في تنس

خرج المستفيدون من مشروع60مسكن ترقوي مدعم بمنطقة عين اللوز ببلدية تنس عن صمتهم ليطالبو بضرورة تدخل والي الشلف لخضر سداس.

وذلك قصد تدارك النقائص المسجلة بالمشروع المذكور وتمكينهم من المفاتيح التي تسمح لهم بدخول شققهم في أقرب الأجال.

وحسب ما جاء في تصريحات بعض المستفيدين المتصلين بالنهار أونلاين فإن مدة الإنتظار قد تجاوزت 12 سنة.

في وقت لا تزال فيه الجهات الوصية تتمسك حسبهم بحجج تتعلق أساسا بالتهيئة الخارجية فضلا عن عدم ربط المساكن التي إستفادو منها،

بشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء دون العمل في إتجاه معالجتها.

يحدث هذا، في وقت تحدث فيه هؤلاء بمرارة عن الوضعية الصعبة التي يكابدونها جراء الضيق الذي يعشونه،

ناهيك عن المتاعب المالية التي تكابدها جراء لجوئهم إلى كراء شقق لضمان إيواء عوائلهم