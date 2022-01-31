الشلف: المستفيدون يطالبون بمفاتيح 60 مسكن إجتماعي بتاجنة

طالب اليوم، المستفيدون من حصة 120 مسكن إجتماعي على مستوى بلدية تاجنة بولاية الشلف، بضرورة تدخل الجهات الوصية على مستوى دائرة أبو الحسن و ديوان الترقية والتسيير العقاري، لأجل العمل في إتجاه تمكينهم من مفاتيح 60 وحدة سكنية لم يتم توزيعها بعد، على الرغم من الإفراج عن القائمة الأولية المستفيدين منها عام 2019، قبل الطعن في بعض الأسماء أمام اللجنة الولائية بحجة عدم توفر أصحابها على الشروط التي تسمح لهم بحق الإستفادة.

حيث أبدى بعض المستفيدين، عن عميق إستيائهم من الصمت الذي لا تزال تلزمه حسبهم الجهات الوصية حيال هذا الإنشغال الذي عمر طويلا، في وقت أشاروا فيه إلى الظروف الصعبة التي يكابدها عدد من المستفيدين الذين يقطنون في بيوت هشة لا تتوفر على أدنى ضروريات العيش الكريم.

الحالة جعلتهم يطالبون اليوم بتدخل والي الشلف لخضر سداس، لأجل فتح تحقيق في التأخر المسجل في التكفل بهذا الملف الذي يخص العشرات من المواطنين بالمنطقة.