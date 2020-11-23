الشلف: المصلون يطالبون بإسترجاع موقف السيارات لمسجد الهداية بالفيرم

خرج اليوم العشرات من المصلين عن صمتهم ليطالبوا بضروة تدخل السلطات الولائية بغرض فتح تحقيق في قضية إستلاء أحد الخواص على جزء من موقف السيارات الخاص بمسجد الهداية على مستوى حي الحرية ببلدية الشلف.

وحسب تصريحات المصلين المتصلين بالنهار فإن الشخص الذي إستولى على الموقف المذكور قد قام بوضع بوابة حديدية ليقسم ساحة توقف السيارات إلى نصفين بطريقة فوضوية ما جعل المترددين على المسجد من مستعملي الطريق الرئيسية لا يجدون مساحة لركن سياراتهم في أوقات الصلاة .

ناهيك الإزدحام المروري الذي يشهده الطريق المحاذي للمسجد جراء إنعدام أماكن التوقف الإضطراري ، الحالة تتطلب تدخل أصحاب القرار لإسترجاع موقف السيارات الخاص بالمسجد المذكور

وفتح تحقيق في الأشغال التي باشرها المعني لوضع بوابة حديدية دون الحصول على الترخص من السللطات ودون علم اللجنة الدينية للمسجد التي طالبوها للتدخل في سبيل تحرير الساحة الخاصة بموقف السيارات.