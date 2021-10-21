الشلف: المفرقعات تتسبب في إنفجار بالوعة تسرب إليها البنزين بالبرادعي!

تدخلت اليوم، مصالح الحماية المدنية، لأجل الوقوف على حادث إنفجار بالوعة لتصريف المياه بإحدى مسالك حي البرادعي ببلدية الشلف بسبب رمي عدد من الأطفال المتواجدين بالمكان للمفرقعات على مستواها.

وحسب مصادرنا، فإن الإنفجار حصل لتسرب كميات من البنزين من سيارة كان مركونة بمكان الإنفجار. حيث قامت مصالح الحماية المدنية بمعاينة المكان، فيما لم تسجل أية خسائر تدكز بإستثناء البالوعة التي تحولت إلى حفرة بعد إنفجارها.