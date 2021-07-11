الشلف: المقصيون من حصة 260 مسكن إجتماعي يحتجون أمام مقر بلدية الكريمية

أقدم اليوم الأحد العشرات من المقصين من حصة 260 مسكن إجتماعي، في الشلف، على تنظيم وقفة إحتجاجية سلمية أمام مقر بلدية الكريمية. مع إعلان دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام.

وطالب المحتجون بتدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي، لخضر سداس. لإعادة النظر في القائمة الأولية للمستفيدين التي تم الإفراج عنها نهاية الأسبوع المنصرم.

وحسب تصريحات عدد من المقصين المحتجين في اتصال بالنهار أونلاين، فإن القائمة المذكورة تحوي أسماء لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة. فضلا عن إستفادة أكثر من شخص في العائلة الواحدة من السكن. في وقت تم فيه حرمان أسماء في أمس الحاجة إلى السكن الإجتماعي على حد تعبيرهم.