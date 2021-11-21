الشلف: المقصيون من حصة 90 مسكن إجتماعي بتلعصة يحتجون أمام مقر الولاية

أقدم اليوم، عدد من المواطنين المقصيين من حصة 90 وحدة سكنية ذات الطابع الإجتماعي الإيجاري ببلدية تلعصة على الإحتجاج أمام مقر ولاية الشلف، وذلك للمطالبة بضرورة تدخل الوالي لخضر سداس لأجل فتح تحقيق في قضيتهم وإعادة النظر في قرار إقصائهم من قائمة المستفيدين المعلن عنها يوم 13 جويلية الماضي التي ضمت أسمائهم قبل إسقاطها بحجة الطعن فيها.

وحسب تصريحات بعض المحتجين المتصلين بالنهار أونلاين، فإن قرار إقصائهم من قائمة المستفيدين تعسفي ولا مبرر له على حد تعبيرهم.

مشيرين ذات الوقت إلى عدم إستفادتهم من أي إعانة من الدولة كما أنهم لا يملكون قطعة أرض أو لراتب شهري تفوق قيمته 24 ألف دج، الحالة التي جعلتهم يطالبون بحقهم في الإستفادة من السكن الإجتماعي على غرار كل المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط الإستفادة.