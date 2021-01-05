الشلف :المنتدى الإعلامي الجزائري يكرم الهيئات و الجمعيات المساهمة في محاربة كوفيد19

احتضنت دار البيئة بولاية الشلف يوم الثلاثاء، حفلا تكريميا على شرف عدد من ممثلي الجمعيات والهيئات المساهمة في مكافحة كورونا.

وجرى هذا الحفل تحت إشراف القائمين على المنتدى الإعلامي الجزائري بالتنسيق مع وكالة الشلف زهرز وبحضور عدد من الإعلاميين.

ومن جهتها، أكدت ميلكة إيجا رئيسة المنتدى الإعلامي الجزائري على ضرورة مواصلة عمليات التعقيم والتحسيس للوقاية من فيروس كورونا.

في وقت نوه فيه نبيل صحراوي رئيس المكتب الولائي للمنتدى الإعلامي الجزائري بالشلف بالدور الفعال الذي لعبته مختلف الهيئات والجمعيات في مكافحة كوفيد 19 بالتنسيق مع المستشفيات المخصصة للمصابين بهذا الوباء منذ منصف شهر مارس 2020 إلى يومنا هذا.