الشلف: المنتدى الوطني الإعلامي ينظم حملة تحسيسية بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك

نظم اليوم المنتدى الوطني الإعلامي الجزائري بالتنسيق مع جمعية إرشاد المستهلك السلامة حملة تحسيسية لفائدة تجار وموطني بلدية أم الدروع، وهذا في إطار البرنامج المسطر للإحتفال باليوم العالمي للمستهلك المصادف ليوم 15 مارس.

وحسب تصريح نبيل صحروي رئيس مكتب الشلف للمنتدى الوطني الإعلامي فإن هذه الإلتفاتة لأجل غرس ثقافة التضامن الإجتماعي لحماية المحيط وضمان سلامة المستهلكين.

حيث تم توزيع ملصقات تحمل إرشادات عن الثقافة الإستهلاكية فضلا عن غرس العشرات من الأشجار في محيط بعض المرافق العمومية.

هذا، وعرفت فعاليات هذه الحملة التحسيسية تجاوبا كبيرا من قبل ساكنة أم الدروع وخاصة بعد الدعم الذي قدمته السلطات البلدية للمشرفين والمشاركين في هذه التظاهرة التوعوية.