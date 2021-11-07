الشلف: المواطنون يتطوعون لإزالة مخلفات السيول الجارفة بطريق السواندية

خرج اليوم، أهالي دوار السواندية ببلدية الظهرة بالشلف، في حملة تطوعية لإزالة أثار ومخلفات السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي إجتاحت المنطقة أمس وتسببت في إنقطاع الطريق البلدي الذي يربط السواندية بقرية برج البعل.

حيث نجح المواطنون الذين أشرفوا على هذه المبادرة وبوسائل بدائية، في تصليح موقع الإنقطاع بصفة مؤقتة، ما سمح بعودة حركة مرور المركبات على مستوى هذا المحور.

في وقت، ناشد فيه هؤلاء السكان السلطات الولائية وعلى رأسها والي الشلف لخضر سداس، بضرورة التدخل لبرمجة عملية عاجلة لإعادة تأهيل هذا المسلك، فضلا عن تهيئة الطريق الرابطة بين الظهرة مركز وقرية القلتة الواقعة على المحور الوطني رقم 11.