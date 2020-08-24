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الشلف: المواطنون يحتجون على تأخر إنطلاق أشغال طريق أولاد علي بلجيلالي بمجاجة

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الشلف: المواطنون يحتجون على تأخر إنطلاق أشغال طريق أولاد علي بلجيلالي بمجاجة
بقلم يحيى عزواو

إحتج اليوم الإثنين العشرات من مواطني منطقة أولاد علي بلجيلالي أمام مقر بلدية الأبيض مجاجة بولاية الشلف للمطالبة بتدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي مسعود جاري.

وذلك بغرض الوقوف على المعاناة التي يكابدونها جراء تأخر إنطلاق الأشغال بالطريق التي تربط منطقتهم النائية بالعالم الخارجي على الرغم من كل الوعود التي أطلقتها السلطات البلدية مؤخرا.

وحسب تصريحات بعض المواطنين الذين قاموا بغلق مقر البلدية لساعات فإن منطقتهم تعاني التهميش و الإقصاء منذ سنوات ، في وقت حملوا فيه المجلس المنتخب مسؤولية الوضعية الكارثية التي آلت إليها الطريق المذكورة على الرغم من تسجيل المشروع في إطار المخطط البلدي للتنمية ورصد غلاف مالي قصد تجسيده.

وقصد الحصول على رد السلطات المحلية حاولت النهار أونلاين الإتصال برئيس بلدية الأبيض مجاجة دلال أحمد إلا أنه تعذر علينا ذلك.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=875757

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