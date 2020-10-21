الشلف: المواطنون يحتجون للمطالبة بإسترجاع مساحة خضراء بعين أمران

إحتج مساء اليوم العشرات من المواطنين القاطنين على مستوى حي 210 مسكن ببلدية عين أمران للمطالبة بإسترجاع مساحة خضراء.

كما طالب المحتجون تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي بغرض إسترجاع مساحة خضراء تم تخصيصها لإنجاز مشروع سكني.

في ذات السياق إقترح المواطنون المحتجون من أصحاب القرار تحويل العمارة الثالثة من المشروع إلى أرضية أخرى بنفس المكان.

وكذا إفراغ الساحة المشاركة بين السكان والمدرسة الإبتدائية المقابلة للساحة المراد تحويلها إلى ورشة أشغال.

الحالة من شأنها تضيق المسلك المؤدي إلى المدرسة المذكورة .

كما إستغرب المحتجون الصمت الذي تلزمه السلطات البلدية حيال مطلبهم المتعلق بإسترجاع المساحة الخضراء المحاذية لحي 210 مسكن بعين أمران مركز.