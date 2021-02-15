الشلف: المواطنون يحتجون للمطالبة ببرامج فك العزلة عن دوارالبوهنيين ببني راشد

إحتج اليوم أهالي دوار البوهنيين على مستوى بلدية بني راشد بالشلف للمطالبة بتدخل الوالي لخضر سداس.

وذلك لأجل الوقوف على حجم المعاناة التي تكابدها العائلات القاطنة بهذه المنطقة النائية.

وحسب ما جاء في تصريحات المواطنين المحتجين الذي أقدمو على قطع الطريق وغلق مقر البلدية،

فإن المنطقة تعد منطقة ظل بإمتياز في ظل إهتراء الطريق وإنعدام الماء الشروب وشبكة الصرف الصحي والإنارة العمومية.

كما أشار هؤلاء المواطنون إلى الوعود الكثيرة التي أطلقتها حسبهم السلطات البلدية للتكفل بساكنة المنطقة، غير أنها تحرك أي ساكن حسبهم لترجمتها على أرض الواقع إلى حد الساعة.