الشلف: المواطنون يحتجون للمطالبة ببرامج فك العزلة عن منطقتي ملكة وأولاد سليمان ببني راشد

أقدم اليوم الأربعاء، المواطنون القاطنون على مستوى منطقتي الظل ملكة وأولاد سليمان على الاحتجاج وقطع الطريق.

وطالب المواطنون، بتدخل السلطات المحلية والولائية بغرض برمجة عمليات لفك العزلة عن هاتين المنطقتين النائيتين.

وحسب تصريحات بعض المواطنين المحتجين للنهار أونلاين، فإن ما يقارب 100 عائلة تعيش في ظروف لا تطاق جراء اهتراء الطريق.

إلى جانب إفتقار عشرات العائلات لشبكة الصرف الصحي.

وجعلت الحالة من المواطنين في هذه الحالة التي يعتمدون على المطامير لتصريف المياه القذرة.

مشيرين إلى الوضعية الكارثية التي توجد عليها المطامير التي تحولت إلى مصدر للروائح الكريهة ومستنقعا لتكاثر الحشرات السامة.

واستغرب هؤلاء المواطنون الصمت الذي لاتزال تلزمه خسبهم السلطات المحلية التي إكتفت بالوعود دون أن تتحرك في إتجاه التكفل بإنشغالاتهم.