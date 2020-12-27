الشلف: المواطنون يحتجون للمطالبة بتحسين ظروف تمدرس أبنائهم بدوار السهو بعين أمران

نظم اليوم العشرات من مواطني دوار السهو ببلدية عين أمران وقفة سلمية أمام مدرسة لوركيستي عبدالقادر للمطالبةبتحسين ظروف تمدرس أبنائهم.

وتحدث علاوي عيسى رئيس جمعية حي السهو للنهار أونلاين عن المعاناة التي يكابدها تلاميذ المدرسة المذكورة جراء إهتراء الساحة وقلة المياه.

بالإضافة إلى عدم ربط المدرسة المذكورة بالغاز.

في وقت طالب المواطنون المحتجون بضرورة تحرك السلطات البلدية لإستبدال المدافئ التي تشتغل بالمازوت في أقرب الأجال.

كما تحدث هؤلاء بمرارة عن تدهور حالة الطريق التي تتوفر عليها المنطقة وإنعدام الإنارة العمومية.