الشلف: المواطنون يحتجون للمطالبة برفع القمامة في حي يارمول

إحتج اليوم، عدد من قاطني الحي الجديد بمنطقة بارمول على مستوى بلدية الأبيض مجاجة بالشلف، على التأخر المسجل في رفع القمامة بعد رفض عمال النظافة الدخول إلى حيهم منذ يومين.

وحسب التصريحات التي رصدتها النهار أونلاين، فإن تراكم الأوساخ وإرتفاع درجة الحرارة قد تسببا في إنبعاث الروائح الكريهة وإنتشار الحشرات، في وقت تجج فيه العمال المكلفين بمهام رفع القمامة بقلة اليد العاملة ونقص تجهيزات النقل في ردهم على إنشغال المواطنين المحتجين.

فيما طالب أهالي يارمول بضرورة التدخل العاجل للسلطات البلدية قصد العمل في إتجاه إتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنظيم دوريات رفع القمامة في أقرب الآجال.