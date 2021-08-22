الشلف: المواطنون يحتجون للمطالبة بمشاريع فك العزلة عن مداشر تمزقيدة وبيسة

قام اليوم الأحد، عدد من مواطني منطقتي تمزفيدة وبيسة على تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر دائرة بني حواء بولاية الشلف، لأجل المطالبة بتدخل السلطات المحلية بغرض برمجة عمليات عاجلة لفك العزلة عن هاتين المنطقتين النائيتين.

وحسب تصريحات بعض المواطنين المحتجين للنهار اونلاين، فإن الحياة أصبحت لا تطاق بكل من تمزقيدة وبيسة بسبب النقائص المسجلة وعلى رأسها ندرة الماء الشروب، على الرغم من كل الشكاوي المرفوعة إلى السلطات البلدية بغرص التدخل للتكفل بهذا الإنشغال في ظل إرتفاع درجات الحرارة.

إلا أن هذه الأخيرة لم تحرك سكنا في إتجاه توفير هذه المادة الحيوية ولو بإستغلال الصهاريج المتنقلة على حد تعبيرهم، كما طالب هؤلاء المواطنون المحتجون بضرورة تهيئة طريق إبخوتاين والطريق الرئيسي.

فضلا عن المطالبة بتوفير النقل والإطعام المدرسي لتلاميذ مدرسة عبيد جلول مع تهيئة مقر بريد بيسة وإعادة وضعه حيز الخدمة بعد مرور مايقارب 20 سنة على غلقه لأسباب تبقى مجهولة، في وقت يقطع فيه أهالي العصانين، الحياديد، بوقرابة، حمادي وبوحيجب مسافة تصل إلى 30 كلم للحصول على الخدمات البريدية.