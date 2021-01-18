الشلف: المواطنون يطالبون السلطات ببرامج فك العزلة عن منطقة البزاير بحرشون

خرج اليوم عدد من مواطني منطقة البزاير ببلدية حرشون بولاية الشلف عن صمتهم ليطالبو بضرورة تدخل السلطات الولائية.

وهذاعلى رأسها الوالي لخضر سداس بغرض الوقوف على حجم المعاناة التي يكابدونها جراء إفتقار منطقتهم لبرامج فك العزلة.

وحسب تصريحات ممثلي لجنة البزاير للنهار أونلاين، المنطقة المذكورة تفتقر إلى شبكة الصرف الصحي وغاز المدينة.

ناهيك عن إهتراء المسالك، في وقت تعرف فيه المنطقة إنقطاع الماء الشروب منذ ما يزيد عن الشهرين

ذلك جراء تصدع قناة التوزيع الرئيسية الممونة لخزان البزاير .

الحالة التي أصبحت تجبر العائلات القاطنة بالمنطقة على إقتناء هذه المادة الحيوية من أصحاب الصهاريج المتنقلة بأثمان باهضة. على الرغم من كل المخاطر التي قد تنجم عن عدم إثباع شروط النظافة.

كما طالب فيه ممثلوا لجنة حي البزاير بضرورة تدخل السلطات المحلية لتثبيت تصنيف المنطقة في خانة الشبه حضري.

بغرض تمكيتهم من المشاريع التي من شأنها بعث عجلة التنمية بعيدا عن سياسة الوعود الكاذبة.