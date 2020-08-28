الشلف: المواطنون يطالبون السلطات بفتح الممرات المغلقة بمحاذاة طريق المحجرة

طالب اليوم المواطنون القاطنون بمحاذاة طريق المحجرة وسط مدينة الشلف بضرورة تدخل السلطات الولائية وعلى رأسها الوالي مصطفى صادق قصد العمل في إتجاه فتح الممرات المغلقة بالمنطقة في خطوة من شأنها القضاء وبصفة نهائية على أزمة الإختناق المروري .

في ذات السياق تحدث المواطنون للنهار أونلاين عن وجود نفق أرضي قديم تم تشييده خلال الحقبة الإستعمارية يمر تحت السكة الحديدية بمحاذاة طريق المحجرة ويربط بين عدة مناطق منها النشاطات وأولاد محمد القديمة والمستشفى بالطريق الوطني رقم 04 وسط مدينة الشلف قبل أن يتم غلقه ببوابة إسمنتية عند مقر المديرية الولائية للحماية المدنية بأمر من السلطات البلدية منذ سنوات.

في ذات السياق عبر فيه عدد من أهالي حيي الزبوج وطريق المحجرة ببلدية الشلف عن عميق إستيائهم العميق من الترتيبات التي باشرتها السلطات الولائية مؤخرا في إتجاه إنجاز نفق أرضي جديد بنفس المنطقة التي تتوفر على النفق الأرضي المغلق منذ سنوات معتبرين ذلك تبديد فاضح للمال العام ناهيك عن الأضرار التي قد تنجم عن تجسيد المشروع الجديد والذي سيتسبب حسبهم في غلق كل المنافذ المؤدية إلى بعض السكان بالمنطقة ناهيك عن غلق البوابات الرئيسية لمقرات المؤسسات العمومية ومحلات الخواص على طول المسافة الرابطة بين مقر التكوين المهني والتمهين والمحشر البلدي عبر خط السكة الحديدية .

كما طالب رئيس لجنة حي الزبوج بضرورة تدخل السلطات الولائية لفتح ممر عمومي آخر يربط بين طريق المحجرة ووسط المدينة والمار بين مقري محكمة الشلف و مقر مؤسسة س سوناطراك والذي تم غلقه أمام حركة المرور خلال العشرية السوداء لدواع أمنية وقتها.