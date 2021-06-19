الشلف: المواطنون يطالبون السلطات بمفاتيح 60 مسكن إجتماعي بتاجنة

طالب اليوم المواطنون المستفيدون من حصة 120 إجتماعي على مستوى بلدية تاجنة. بضرورة إسراع الجهات الوصية في عملية تسليمهم مفاتيح 60 مسكن إجتماعي. بعد تسوية وضعية 40 مستفيدا خلال الأسابيع الأخيرة.

وحسب ما جاء في تصريحات بعض المستفيدين للنهار أونلاين، فإن تماطل السلطات المحلية في تمكينهم من المفاتيح أصبح يزيد من معاناتهم اليومية. جراء الضيق الذي تعيش فيه بعض العائلات.

كما إستغرب البعض تسجيل كل هذا التأخر في تسليم مفاتيح حصة سكنية إنتهت بها الأشغال منذ مدة وتم توزيعها مطلع شهر نوفمبر 2019. الحالة التي جعلتهم يطالبون بتدخل والي الولاية لخضر سداس لزيارة المنطقة قصد الوقوف على حجم المعاناة التي يكابدونها.