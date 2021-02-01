الشلف: المواطنون يطالبون بإيجاد مكان بديل لمحطة تشحيم السيارات بحي النصر

طالب اليوم عدد من مواطني حي النصر المنطقة رقم 2 ببلدية الشلف بضرورة تدخل الوالي لخضر سداس لفتح تحقيق معمق في قضية بناء محطة لغسل وتشحيم السيارات فوق أرضبة خاصة بالبناء الجاهز وسط حي سكني بطريقة مخالفة للقانون.

وحسب تصريحات بعض المواطنين المتصلين بالنهار أونلاين فإن هذه الوضعية تتطلب تحرك السلطات الولائية في إتجاه إيجاد مكان بديل للمحطة المذكورة التي أصبحت حسبهم مصدر إزعاج للسكان المجاورين لها بسبب الحركة والمخلفات التي باتت تترتب عن هذا النشاط.

كما إستغرب هؤلاء ما أسموه بالصمت المطبق الذي لا تزال تلزمه الجهات الوصية على الرغم من كل المراسلات المرفوعة إلى أصحاب القرار منذ عام 2015 لما قام مجموعة من السكان بإعتراض فتح المحطة المذكورة.

في وقت أشارت فيه مفتشية التعمير والبناء بالشلف بتاريخ 06 / 03 / 2018 في محضر معاينة تحوز النهار على نسخة منه إلى وجود أشغال غير مطابقة لأحكام رخصة البناء

إلى جانب مراسلة أخرى وجهتتها مديرية البيئة إلى رئيس بلدية الشلف بعد الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة خاصة إلى حي النصر بتاريخ 08 / 03 / 2016 تقترح فيها إما تغير النشاط أو إيجاد مكان بديل لممارسة هذا النوع من النشاط المصنف.

وهذا لأسباب تتعلق بوجود هذه المنشأة المصنفة داخل حي سكني يمتاز بالهدوء وعدم وجود أي نشاط آخر بالمنطقة فضلا عن الشكاوي المتكررة للسكان الذين طالبوا بغلق المحطة المذكورة .

يحدث هذا ، في وقت رد فيه صاحب المحطة عن طريق ممثله لجريدة النهار بأنه يملك كل الوثائق التي تسمح له بممارسة نشاطه كحرفي وأنه يملك الترخيص الذي يسمح له بممارسة هذا النشاط وأن المحطة لا تشكل أي إزعاج على قاطني الحي حسب ما جاء في تصريحاته.