الشلف: المواطنون يطالبون بإيفاد لجنة تحقيق لمعاينة أشغال تهيئة طريق حوش الغابة

خرج اليوم عدد من مواطني قرية حوش الغابة على مستوى بلدية أولاد فارس عن صمتهم ليطالبوا بتدخل والي الشلف بغرض العمل في إتجاه إيفاد لجنة تحقيق لمعاينة الأشغال الجارية بالطريق التي تربط المنطقة بالطريق الوطني رقم 19.

وحسب تصريحات المواطنين المتصلين بالنهار فإن الأشغال الجارية بحاجة إلى متابعة قصد معالجة الضيق التي تم تسجيله بعض المنعرجات إلى جانب نهيئة المجاري المائية والمنشآة الفنية التي توجد حسبهم في حالة هشة.

في وقت أشار فيه هؤلاء بأن الطريق المذكورة تعرف حركية كبيرة من قبل شاحنات مصنع الزجاج و المرامل الخاصة ، فضلا عن المركبات الخاصة والنقل المدرسي والجماعي الذي يربط القرية التي تقطنها أزيد من 500 عائلة ومركز البلدية أولاد فارس.