الشلف: المواطنون يطالبون بالتحقيق في الإعتداء على قناة المياه بمجاجة

طالبت اليوم لجنة حي يارمول ببلدية الأبيض مجاجة بضرورة تدخل السلطات الأمنية والولائية وعلى رأسها مسؤولي مؤسسة الجزائرية للمياه بغرض فتح تحقيق معمق في قضية الإعتداء الذي طال القناة الرئيسية للمياه على مستوى منطقة واد الغابي بمحاذاة الطريق الولائي رقم 3 خلال الأسابيع الأخيرة.

وحسب الشكوى المرفوعة إلى السلطات المحلية فإن القناة الرئيسية قد تعرضت للإعتداء من قبل أحد الخواص الذي أصبح يستغل كميات معتبرة من المياه بطريقة غير شرعية دون حسيب ولا رقيب.

ما تسبب في حصول حالة تذبذب في تزويد سكان حي يارمول الذين طالبوا بحقهم في الإستفادة من مياه التحلية للقضاء على أزمة الماء الشروب بصفة نهائية.

في ذات السياق أقر رئيس بلدية الأبيض مجاجة دلال محمد في إتصال أجرته معه النهار أولاين ، بأنه إستقبل إنشغال سكان حي يارمول مشيرا إلى أن المعني يملك ترخيص قديم.

في وقت وعد فيه بإلغائه وإتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها وضع حد لهذا الإعتداء خلال الساعات القادمة.