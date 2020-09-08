الشلف: المواطنون يطالبون بالتحقيق في طريقة توزيع السكنات بوادي الفضة

طالب اليوم الثلاثاء العشرات من المواطنين وممثلي المجتمع المدني بضرورة تدخل الوالي الجديد لخضر سداس بغرض فتح تحقيق معمق حول الطريقة المعتمدة في توزيع حصة 38 وحدة سكنية ذات طابع إجتماعي بوادي الفضة.

في ذات السياق طالب هؤلاء بضرورة تحرك رئيس الدائرة في إتجاه الإفراج عن قائمة المستفيدين من الحصة المشار إليها ، مشيرين إلى إستدعاء مستفيدين للمشاركة في عملية القرعة لتحديد 12 مستفيد من السكنات المنتهية بها الأشغال من أصل 38 مستفيد من السكنات التي تجري فيها عملية الإنجاز في موقعي السقاسق ومزكر المدينة وادي الفضة.

هذا ، وإستغرب فرحي محمد الأمين الولائي للإتحاد الوطني لترقية الحركة الجمعوية والمجتمع الوطني أن تقوم مصالح الدائرة بتهميش أعضاء اللجنة المختصة وتوزيع الوحدات السكنية دون الإفراج عن القائمة الأولية للمستفيدين .