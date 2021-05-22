الشلف: المواطنون يطالبون ببرامج فك العزلة عن دوار الخزنة بوادي قوسين

طالب اليوم المواطنون القاطنون على مستوى منطقة الخزنة ببلدية وادي قوسين في ولاية الشلف، بضرورة التدخل للسلطات الولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس لأجل برمجة مشاريع لفك العزلة عن منطقتهم التي تعد من أبرز مناطق الظل بالولاية.

وحسب تصريحات بعض المواطنين للنهار أونلاين، فإن الحياة بمنطقة الخزنة أصبحت لا تطالق بسبب العزلة المفروضة على العائلات القاطنة بالمنطقة، الحالة التي جعلتها تطالب اليوم بضرورة تعبيد الطريق الرابط بين الخزنة ووادي قوسين مركز على مسافة تقدر ب 7 كلم.

في ذات السياق عبر هؤلاء المواطنون عن عميق إستيائهم من الصمت الذي لا يزال يلزمه حسبهم المسؤولين المحلين حيال هذا الإنشغال، على الرغم من كل الوعود التي أطلقتها السلطات الولائية خلال الأشهر الأخيرة على أساس إنطلاق أشغال إنجاز هذا المسلك مطلع شهر أفريل وذلك في إطار البرنامج القطاعي للتنمية الجاري تنفيذه وذلك بعد رصد غلاف يقدر ب 9 مليار سنتيم.