الشلف: المواطنون يطالبون ببرامج فك العزلة عن مداشر العثامنية ببلدية الظهرة

خرج اليوم عدد من المواطنين القاطنين على مستوى مداشر العثامنية والعتايتية والبواشرية والخدام على مستوى بلدية الظهرة للمطالبة بفك العزلة.

المواطنون طالبوا بضرورة تدخل السلطات المحلية والولائية وعلى رأسها والي الشلف لخضر سداس قصد برمجة عمليات لفك العزلة والتكفل بالإنشغالاتهم.

وحسب التصريحات التي رصدتها النهار أونلاين خلال الساعات الأخيرة فإن أهالي العثامنية بحاجة ماسة اليوم إلى عمليات إستعجالية.

قصد معالجة النقاط السوداء الناجمة عن إنعدام شبكتي الماء الشروب والصرف الصحي ببعض المداشر مع صيانة القنوات المهترئة بالمنطقة.

حيث تحدث بعض الأولياء عن المخاطر الناجمة عن عدم ربط المدرسة الإبتدائية التي تتوفر عليها منطقتهم بشبكة الصرف الصحي.

مشيرين إلى وجود منشأة مليئة بالمياه القذرة بالقرب من المدرسة، حيث تحولت إلى مصدر لإنبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات السامة.

في وقت تحدث فيه هؤلاء عن إنعدام النقل المدرسي على الرغم من كل التعليمات التي أسداها والي الشلف مؤخرا إلى المسؤولين المحلين.

وهذا قصد إبرام إتفاقيات مع الناقلين الخواص لضمان خدمة نقل التلاميد إلى المدارسة وخاصة على مستوى المدارس المنتشرة بالمناطق المعزولة.

كما أشار أهالي العثامنية والمداشر المجاورة لها إلى إهتراء الطرقات وإنعدام الإنارة العمومية ببعض المداشر.

ناهيك عن قلة الحصص الموجهة للمنطقة من السكن الريفي.

إلى جانب التذبذب الحاصل في التزود بالماء الشروب على الرغم من كل الشكاوي المرفوعة إلى المسؤولين المحلين على مدار السنوات الأخيرة.