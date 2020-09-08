الشلف: المواطنون يطالبون بتجسيد مشروع خط السكة الحديدية تنس-الشلف

طالب اليوم الثلاثاء عدد من مواطني بلدية تنس بضرورة تدخل الوزير الأول عبد العزيز جراد من أجل العمل في إتجاه تجسيد مشروع خط السكة الحديدية.

وذلك على المحور الوطني رقم 19 في جزئه الرابط بين مدينة تنس الساحلية و عاصمة الولاية الشلف.

في ذات السياق أشار هؤلاء المواطنون في تصريحاتهم للنهار أونلاين بأن هذا المشروع الذي كان موجودا خلال الحقبة الإستعمارية.

قبل توقيفه غداة الإستقلال، يكتسي اليوم أهمية كبيرة، حيث من شأنه تنشيط النشاط السياحي والتجاري فضلا عن حل أزمة الإختناق المروري بالمنطقة.

هذا، وسبق للنائب البرلماني أحمد صادوق أن راسل وزير النقل من أجل النظر في إمكانية تجسيد هذا المشروع الهام.