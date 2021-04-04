الشلف: المواطنون يطالبون بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتسببين في وفاة شابين ببني حواء

طالب اليوم عدد من مواطني منطقة بوجرير ببلدية بني حواء في ولاية الشلف بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتسببين في وفاة شابين تتراوح أعمارهما بين 23 و 36 سنة، كانا على متن دراجة نارية في الوقت الذي صدمتهما سيارة خلال الساعات الأخيرة كانت تسيير في الإتجاه المعاكس إثر تجاوز خطير على قبالة دار الإكرام بالمدخل الغربي لمدينة بني حواء.

وحسب تصريحات بعض المواطنين لـ “لنهار أونلاين”، فإنه أصبح من الضروري سن إجراءات ردعية ضد مخالفي قاونين المرور بغية الحد من إرهاب الطرقات وخاصة على مستوى المحور الوطني المحاذي لدار الإكرام.