الشلف: المواطنون يطالبون برد الإعتبار لتعاونية تربية الدجاج بأولاد بن عبد القادر

طالب اليوم، عدد من مواطني بلدية أولاد بن عبد القادر بولاية الشلف، بضرورة تدخل الوالي لخضر سداس. لأجل العمل في إتجاه رد الإعتبار لتعاونية تربية الدواجن الكائن مقرها بجوار السوق القديم بأولاد بن عبد القادر مركز. والتي تحولت إلى مرفق مهجور منذ العشرية السوداء.

وقصد الحفاظ على طابعها الفلاحي طالب هؤلاء المواطنون بضرورة التدخل السريع لأصحاب القرار. بغرض دراسة الطلبات التي قدمها بعض المستثمرين قصد إستغلال هذا المقر من جديد في بعث نشاط تربية الدواجن.

في ذات السياق، صرح المستثمر المدعو ،مزيان هني، للنهار أونلاين، بأنه قد تقدم بعرض للسلطات الولائية. في وقت سابق يتضمن طلب إستغلال المرفق المذكور الذي يتشكل من عدة إسطبلات. قصد إنشاء مؤسسة خاصة لتربية الدواجن في سياق الحفاظ على طابعها الفلاحي. لكنه لم يتلقى أي رد حد الساعة من قبل القائمين على قطاع الفلاحة بالولاية.

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تلمسان: هلاك 2500 دجاجة في حريق ببيت بلاستيكي لتربية الدواجن

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدينة بأولاد ميمون بولاية تلمسان، من أجل إخماذ حريق شب بيبت بلاستيكي لتربية الدجاج بمرصط بلدية الواد الأخضر دائرة أولاد ميمون.

وفي هذا السياق، خلف الحادث سائر مادية كبيرة تمثلت في هلاك 2500 دجاجة و قارورات غاز فيما تم إنقاذ تم انقاذ باقي الممتلكات.

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