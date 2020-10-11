الشلف.. المواطنون يطالبون بفتح تحقيق في غلق ممر عمومي بحي برطالي بالشطية

طالب اليوم الأحد عدد من المواطنين القاطنين بجوار المدرسة الإبتدائية بن زواوي محمد بحي برطالي ببلدية الشطية بتدخل الوالي لخضر سداس من أجل فتح تحقيق في قضية غلق ممر عمومي مزفت تم غلقه مؤخرا ببوابة حديدية بطريقة فوضوية في وقت تم فيه بناء جدار إسمنتي في الجهة المقابلة للبوابة المذكورة.

في ذات السياق إشتكى هؤلاء المواطنون من حالة الحصار المفروضة على مساكنهم وخاصة بعد غلق الطريق على التلاميذ الذين يزاولون دراستهم بمدرسة بن زواوي محمد.

يحدث هذا في وقت إستغرب فيه هؤلاء الصمت الذي لا تزال تلزمه حسبهم السلطات المحلية على مستوى البلدية والدائرة على الرغم من إطلاعها على حالة الإعتداء الذي طال الطريق المذكورة في وضح النهار دون أن تحرك أي ساكن في إتجاه إعادة الممر العمومي إلى حالته الأصلية.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية الشطية قد صرح للنهار أونلاين بأنه سيرسل لجنة تحقيق للوقوف لمعاينة الأشغال التي طالت الممر العمومي المغلق بغرض إتخاذ الإجراءات التي من شأنها إعادته إلى حالته الأصلية.