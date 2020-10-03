الشلف.. المواطنون يطردون قافلة طبية ويطالبون بالتغطية الصحية بتمزقيدة

أفادت اليوم السبت مصادر متطابقة النهار أونلاين بأن العشرات من مواطني دوار تمزقيدة ببلدية بني حواء قد أقدموا خلال الساعات الأخيرة على إعتراض طريق قافلة تضامنية طبية تشرف عليها مصالح الصحة بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية المحلية ببني حواء قبل منعها من دخول قاعة العلاج وطردها من المنطقة.

في ذات السياق أشارت ذات المصادر بأن المواطنين الذين قاموا بهذا التصرف إعتبرو بأن الحل ليس في إرسال قافلة أو جمعية لتقديم المساعدة في وقت توجد فيه قاعة علاج بالمنطقة شبه مهجورة دون تجهيز أو تأطير منذ سنوات.

ناهيك عن الحالة الكارثية التي يعرفها هذا الهيكل الصحي على الرغم من كل الشكاوي المرفوعة إلى مديرية الصحة مؤخرا إلا أنها لم تحرك أي ساكن حسبهم في إتجاه توفبر وتحسين الخدمات الصحية على مستوى منطقة الظل تمزقيدة.