الشلف: المواطنون يقطعون الطريق للمطالبة بمشاريع فك العزلة ببوزغاية

أقدم اليوم العشرات من أهالي دوار تاسة على الإحتجاج وقطع الطريق الولائي رقم 101 الرابط بين بلديتي بوزغاية وتاجنة للمطالبة بتدخل السلطات المحلية والولائية وعلى رأسها الوالي لخضر سداس من أجل التكفل بإنشغلاتهم المتعلقة أساسا بإفتقار المنطقة لمشاريع فك العزلة.

ووفق مصادر النهار أونلاين فإن المواطنون المحتجون قد طالبوا اليوم بضرورة برمجة عمليات تنموية لتهيئة مسالك المنطقة خاصة الطريق التي تربط بين تاسة و الطريق الولائي الرابط بين بلديتي بوزغاية وتاجنة

فضلا عن مطالبتهم بقاعة علاج ومدرسة إبتدائية قصد رفع الغبن عن التلاميذ الذي أصبحوا يجدون صعوبة كبيرة حسب تصريحات بعض الأولياء في الإلتحاق بمقاعد الدراسة في ظل عدم توفر حافلات النقل المدرسي ، وقصد الحصول على رد السلطات البلدية حول إنشغالات دوار تاسة حاولت النهار الإتصال برئيس بلدية بوزغاية إلا أنه تعذر علينا ذلك.