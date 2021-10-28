الشلف: النائب العام يؤكد إختيار أرضيات لإنجاز 3 مرافق بقطاع العدالة

أكد اليوم الثلاثاء، النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف خلال تدخله في حفل إفتتاح السنة القضائية 2021 / 2022، بأن قطاع العدالة بالولاية سيتدعم بمرافق جديدة بعد إختيار أرضيات لإنجاز 3 مشاريع تخص المقر الجديد لمجلس قضاء الشلف بالبقعة ومقر محكمة أولاد فارس ومقر آخر لمحكمة تنس.

في ذات السياق، أكد ذات المسؤول، بأن الإجراءات جارية لأجل تجسيد هذه المرافق التي من شأنها تسهيل مهمة التكفل الحسن بالمواطنين المترددين على مختلف الأقسام والمحاكم، مشيرا إلى الدعم الذي تلقاه المجلس القضائي من قبل والي الولاية لخضر سداس وخاصة فيها تعلق في تخصيص الأرضيات التي ستشييد عليها المرافق المذكورة.

من جهته أشار رئيس مجلس قضاء الشلف، إلى المجهودات التي تم بذلها خلال الفترة الأخيرة التي تزامنت مع الظروف الإستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا موضحا بأن الإجراءات المتخذة جعلت عمل مجلس القضاء ونيابة الجمهورية وكل القائمين على قطاع العدالة يقدمون الإضافة المنتظرة منهم لأجل التكفل بكل القضايا المطروحة على مختلف الهيئات.