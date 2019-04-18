الشلف : النائب فوزية طهراوي تتعرض للإهانة من طرف احد الاشخاص

نشرت النائب عن البرلمان فوزية طهراوي فيديو مباشر عبر صفحتها على الفيس بوك تشتكي من الإهانة والسب والشتم من أحد الاشخاص ببلدي الصبحة

النائب عن البرلمان ظهرت عبر الفيديو وهي تبكي في حدود الساعة الثامنة والنصف ليلا امام مقر الأمن الحضري.

تطالب برئيس الأمن الولائي و وكيل الجمهورية لد محكمة الشلف بتدخل من اجل النظر في قضيتها اين تعرضت للإهانة و محاولة تجريدها من ثيابها من طرف شخص وهددها بنشر صورها.

النائب أصرت عبر الفيديو بالتدخل العاجل من اجل إلقاء القبض على الفاعل مصرة على الاعتصام امام مقر الامن ان ليتم ذلك.

و تظهر في الفيديو سيارة سوداء رباعية الدفع تتوقف امام مقر الامن يبدو أنها لوالد الشخص الذي قام بالاعتداء على النائب فوزية طهراوي .